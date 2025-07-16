Усик назвал неожиданную страну, которую считает вторым домом

Александр Усик через три дня сразится против Даниэля Дюбуа. Реванш звездных хевивейтеров состоится в Великобритании, где на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

До этого Александр Усик дрался против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Украинский чемпион рассказал, какую роль сыграл в его карьере Туманный Альбион, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Усик о Великобритании?

Александр Усик заявил, что рад снова посетить Великобританию. По словам боксера, для него эта страна, как второй дом, ведь здесь живет много украинцев и он имеет большую армию фанатов.

Усик вспомнил время, когда он сражался в составе "Украинских атаманов". Король хевивейта также боксировал в Великобритании против многих именитых опонетнов – Энтони Джошуа, Дерека Чисоры, Тони Белью.

Много воспоминаний. Чемпионат Европы в Ливерпуле. Олимпийские игры 2012 года. Бой с Джо Джойсом за "Украинских атаманов", бой с Чисорой на маленькой "Уэмбли Арене", "Тоттенхэм"... Много воспоминаний,

– сказал Усик.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Поединок года будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Кассиус Чейни сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Спарринг-партнер украинца высказал нестандартное мнение относительно боя.