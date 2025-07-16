До цього Олександр Усик бився проти Тайсона Ф'юрі у Саудівській Аравії. Український чемпіон розповів, яку роль відіграв у його кар'єрі Туманний Альбіон, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Що сказав Усик про Велику Британію?

Олександр Усик заявив, що радий знову завітати до Великої Британії. Зі слів боксера, для нього ця країна, як другий дім, адже тут живе багато українців та він має велику армію фанатів.

Усик пригадав час, коли він бився у складі "Українських отаманів". Король хевівейту також боксував у Великій Британії проти багатьох іменитих опонетнів – Ентоні Джошуа, Дерека Чісори, Тоні Белью.

Багато спогадів. Чемпіонат Європи в Ліверпулі. Олімпійські ігри 2012 року. Бій з Джо Джойсом за «Українських отаманів», бій з Чісорою на маленькій "Вемблі Арені", "Тоттенгем"... Багато спогадів,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Поєдинок року приийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Кассіус Чейні зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Спаринг-партнер українця висловив нестандартну думку щодо бою.