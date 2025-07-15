На кону їх реваншу, який відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі" стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Напередодні бою Олександр Усик відверто розповів, про що наразі мріє у своєму житті, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Про що мріє Усик?

Український боксер зізнався, що головна його мрія зараз, аж ніяк, не пов'язана з його кар'єрою чи здобутками. Усик мріє про закінчення війни в Україні та панування миру у цілому цивілізованому світі. Також Олександр мотиваційно звернувся до усіх людей.

Моя мрія – зупинити війну в моїй країні. Але моя мрія у майбутньому – це мир у всьому світі. Люди божевільні. Вони не посміхаються щодня. Прокидаються й думають: "Я мушу йти на роботу. Я не люблю цю роботу". Чому? Чому ви кожен день ходите на роботу, але не любите її? Чому ви живете? Чому будуєте своє життя? Але якщо ви любите цей світ, ви маєте посміхатися, танцювати, працювати, розвиватися, подорожувати, ходити. Це життя. Життя чудове,

– сказав Усик.

Раніше Олександр розповідав, що одразу зробить після перемоги України у війні над Росією. Усик активно допомагає своїм землякам, відбудовує рідну країну навіть під час воєнних дій, а також підтримує військових.

Вже 19 липня Усик може повернути собі статус "абсолюта" у королівській вазі та заробити свій рекордний гонорар.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві. Реванш проти британця стане для Усика передостаннім боєм у професійній кар'єрі. Олександр вже анонсував, що до відходу на заслужену пенсію проведе лише два поєдинки.