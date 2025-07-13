Український боксер вміє не лише добре боксувати у ринзі, а й танцювати. Але, аж ніяк, не танці є прихованим талантом Усика, пише 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Що зробить Усик після закінчення війни?

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті розповів про свою любов до співів. Олександр зізнався, що любить співати усюди – вдома та автомобілі.

Боксер із Сімферополя запевнив, що не ходить у караоке під час повномасштабної війни, а також він майже не відвідує ресторани. Виключенням можуть стати рідкісні походи у ресторан із дружиною Катериною. Усик відверто розповів, що зробить після перемоги України у війні проти Росії.

Караоке? Так, звісно. Зараз я цього не роблю, бо в моїй країні війна. Я не ходжу в ресторани, лише зрідка ми можемо кудись піти з дружиною. Але зараз караоке для мене на паузі. Коли переможемо – піду поспіваю,

– сказав Усик.

Олександр заявив, що його улюбленими піснями є українські треки.

"Я люблю веселитися, завжди. Насолоджуюсь часом, проведеним з дружиною, дітьми, з людьми. Бо життя – це життя, воно прекрасне", – додав український боксер.

Нагадаємо, що 19 липня Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Олександр спробує повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке присвятить своїй молодшій донечці Марії. Поєдинок відбудеться на лондонській арені "Вемблі".

Напередодні реваншу Усик порівняли із легендарним Мухаммедом Алі.