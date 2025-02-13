Усик обвинил Фьюри во лжи: что сказал украинский чемпион

Тайсон Фьюри в начале января принял сенсационное решение. "Цыганский король" завершил боксерскую карьеру и повесил перчатки на гвоздь.

Бывший чемпион мира вроде бы окончательно покинул бокс. Однако многие не верят, что британец не вернется больше в профессиональный ринг. Александр Усик прокомментировал решение Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Решение Тайсона неправда

Александр Усик, после двух боев Тайсоном Фьюри, хорошо изучил британского боксера. Украинский чемпион считает, что "Цыганский король" не завершил карьеру.

По его мнению, Фьюри вернется в ринг и продолжит боксировать. Усик назвал условие, при котором Тайсон возобновит карьеру, и это не деньги.

Я не думаю об этом, но я думаю, что его решение не правда. Как только Тайсон расслабится и отдохнет, то он вернется,

– сказал Усик.

Александр заявил, что после многих лет занятия боксом невозможно покинуть этот спорт. Ведь это становится настоящим наркотиком для каждого бойца.

Напомним, что Тайсон Фьюри ранее уже завершал карьеру. Однако "Цыганский король" вернулся и провел четыре поединка, в которых дважды проиграл Александру Усику и потерял титулы.