Колишній чемпіон світу начебто остаточно покинув бокс. Проте багато хто не вірить, що британець не повернеться більше у професійний ринг. Олександр Усик прокоментував рішення Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Рішення Тайсона неправда

Олександр Усик, після двох боїв Тайсоном Ф'юрі, добре вивчив британського боксера. Український чемпіон вважає, що "Циганський король" не завершив кар'єру.

На його думку, Ф'юрі повернеться у ринг та продовжить боксувати. Усик назвав умову, за якої Тайсон відновить кар'єру, і це не гроші.

Я не думаю про це, але я думаю, що його рішення не правда. Як тільки Тайсон розслабиться і відпочине, то він повернеться,

– сказав Усик.

Олександр заявив, що після багатьох років заняття боксом неможливо покинути цей спорт. Адже це стає справжнім наркотиком для кожного бійця.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі раніше вже завершував кар'єру. Проте "Циганський король" повернувся та провів чотири поєдинки, у яких двічі програв Олександру Усику та втратив титули.