Британець, попри всі чутки щодо бою з Ентоні Джошуа, обрав інший шлях. Ф'юрі вирішив піти на відпочинок та надолужити час з родиною, який він пропустив, готуючись до поєдинку з Олександром Усиком.

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Ф'юрі насолоджується життям

Раніше Тайсон Ф'юрі виступив із гучною заявою щодо можливого повернення у професійний ринг "Циганський король" здійснить камбек лише за 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Спенсер Браун висловився щодо Ф'юрі. Менеджер Тайсона запевнив, що колишній чемпіон світу завершив кар'єру та не буде його вмовляти повернутись, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Четвертий бій з Чісорою? Ні, цей варіант відкидаємо. Він насолоджується життям. У нього щільний графік попереду. Він отримує задоволення від свого відпочинку. Виглядає дуже щасливим,

– сказав Браун.

Раніше Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри. Проте "Циганський король" вирішив повернутись у професійний ринг.

Після того британський супертяж провів ще чотири видовищні поєдинки. У двох з яких програв Олександру Усику торік, втративши усі чемпіонські титули у надважкій вазі.