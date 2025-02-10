"Циганський король" вже далеко не вперше йде із боксу, тому чимало людей не вірять, що Тайсон Ф'юрі більше ніколи не повернеться у ринг. Водночас Френк Воррен розповідав, що вже мав декілька розмов із Тайсоном, але під час спілкування вони не зачіпали теми боксу.

До теми Ф'юрі вперше з'явився на публіці після закінчення кар'єри

Чи стосуються плани Ф'юрі поверненню у ринг

Тепер промоутер Ф'юрі розповів про поїздку Тайсона на вечір боксу у Манчестер, який очолив бій Дерека Чісори проти Отто Валліна. Колишній суперник Олександра Усик прийшов підтримати свого двоюрідного брата Вальтера Ф'юрі, який переміг за рішенням суддів Джо Харді в андеркарді бою Чісора – Валлін.

Френк Воррен зазначив, що після цього двобою "Циганський король" покинув арену, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

До слова. Це був перший публічний вихід на люди Тайсона після закінчення кар'єри. У головному бою вечора боксу Дерек Чісора переміг за рішенням суддів Отто Валліна.

Також промоутер запевнив, що під час зустрічі не розмовляв із Тайсоном про його ймовірне повернення у ринг. Наразі британець насолоджується відпочинком із родиною, якою постійно жертвував під час тренувальних таборів. Промоутер наголосив, що 2024-й рік був дуже складним для його клієнта, тому тепер перебуває на заслуженому відпочинку.

Промоутер "Циганського короля" анонсував плани Ф'юрі.

У нього є деякі плани, про які скоро оголосять. Я впевнений, що це не стосується боксу, але, думаю, всім буде дуже цікаво, адже це щось справді захоплююче. Тож, думаю, в рингу ми його цього року не побачимо. І я не вважаю, що йому слід повертатися – нехай насолоджується тим, що робить,

– заявив Воррен.

Тайсон закінчив кар'єру та не став чекати британської битви із Ентоні Джошуа. Промоутер Ей Джея дав час Ф'юрі на роздуми, але, схоже, що Тайсон не поспішає повертатись у ринг. Не виключено, що цього разу Ф'юрі остаточно попрощався із професійним боксом.