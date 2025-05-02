Усик рассказал, о чем разговаривал с Ибрагимовичем во время неожиданной встречи в Италии

Александр Усик недавно посетил солнечную Италию. Украинский чемпион посетил престижный турнир Bare Knuclke 2025.

После чего Король хевивейта отправился в Лондон. Однако в аэропорту Александр Усик неожиданно встретил легендарного экс-футболиста Златана Ибрагимовича, пишет 24 канал.

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Усик о встрече с Ибрагимовичем

Александр Усик рассказал о неожиданно встрече со Златаном Ибрагимовичем в аэропорту. Король хевивейта тепло пообщался с легендой футбола.

Украинский чемпион заявил, что они говорили о спорте и на другие интересные темы.

О чем общались с Ибрагимовичем? Говорили о спорте, о боксе, о людях,

– сказал Усик для Mail Sport Boxing.

Напомним, что в Лондоне, куда летел украинец, состоялось официальное подтверждение реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бой состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли".

Ранее Александр Усик пошутил над Даниэлем Дюбуа на пресс-конференции, которая была посвящена реваншу. Украинец попросил автограф у британского боксера.