29 апреля, в Лондоне состоялась пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион отличился на мероприятии забавным действием, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Ирония от Усика

Накануне реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа главной темой для обсуждения стал скандальный удар британца в первом поединке.

Усик решил подколоть Дюбуа на пресс-конференции. Во время мероприятия Александр попросил Даниэля оставить автограф на фото, где британец ударил украинца ниже пояса.

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Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Запланированная дата проведения боя – 19 апреля 2025 года.

В первом поединке в 2023 году Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа во Вроцлаве. Бой завершился досрочной победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.