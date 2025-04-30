Промоутер Усика Александр Красюк поделился мыслями относительно реванша против Даниэля Дюбуа. Спортивный функционер заявил, что украинец подойдет к бою в лучшей форме, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Что сказал Красюк

Александр Красюк заявил, что Даниэль Дюбуа получил замечательный опыт в первом бою против Александра Усика. Поэтому не надо недооценивать британца, владеющего титулом IBF.

Однако Усик тоже значительно вырос после поединка против Дюбуа в 2023 году. Красюк подчеркнул, что украинский чемпион полностью использует приобретенную мудрость и опыт в реванше с британцем.

Хочу отметить еще кое-что важное! На этот раз вы увидите такого Усика, которого никогда раньше не видели. Больше никаких споров. Пусть победа достанется тому, кто ее действительно заслуживает,

– сказал Красюк.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Проведение боя запланировано на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен заключил пари с Александром Усиком. В случае победы украинца в реванше против британца, спортивный функционер сделает ему ценный подарок.