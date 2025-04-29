После официального объявления поединка украинский чемпион посетил студию talkSPORT. Усик попал в забавную ситуацию во время интервью, сообщает 24 канал со ссылкой Queensberry Promotions.

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Что сделал Усик

Сетью распространяется вирусное видео, на котором Александр Усик ремонтирует лампу на студии. Перед интервью украинский чемпион увидел, что одна из ламп не светится и взял отвертку и починил ее самостоятельно.

После того, как Александр Усик завершил дело, он поклонился и в шутку попросил денег за выполненную работу.

Усик починил лампу на студию: смотрите видео

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения боя за "абсолют" легендарный стадион "Уэмбли".

Ранее Александр Усик поспорил с одним из членов команды Даниэля Дюбуа. Причиной ссоры стал скандальный удар от британца в первом поединке в 2023 году.