Після офіційного оголошення поєдинку український чемпіон завітав у студію talkSPORT. Усик потрапив у кумедну ситуацію під час інтерв'ю, повідомляє 24 канал із посиланням Queensberry Promotions.

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Що зробив Усик

Мережею шириться вірусне відео, на якому Олександр Усик ремонтує лампу на студії. Перед інтерв'ю український чемпіон побачив, що одна з ламп не світиться та взяв викрутку та полагодив її самотужки.

Після того, як Олександр Усик завершив справу, він поклонився та жартома попросив грошей за виконану роботу.

Усик полагодив лампу на студію: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення бою за "абсолют" легендарний стадіон "Вемблі".

Раніше Олександр Усик посперечався з одним із членів команди Даніеля Дюбуа. Причиною сварки став скандальний удар від британця у першому поєдинку у 2023 році.