29 квітня, у Лондоні відбулась пресконференція Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український чемпіон відзначився на заході кумедною дією, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також "Побачите іншого Усика": промоутер Короля хевівейту висловився про реванш із Дюбуа

Іронія від Усика

Напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа головною темою для обговорення став скандальний удар британця у першому поєдинку.

Усик вирішив підколоти Дюбуа на пресконференції. Під час заходу Олександр попросив Даніеля залишити автограф на фото, де британець вдарив українця нижче пояса.

Усик потролив Дюбуа: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Запланована дата проведення бою – 19 квітня 2025 року.

У першому поєдинку у 2023 році Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у Вроцлаві. Бій завершився достроковою перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.