Усик рассказал о дружбе с одним из самых известных боксеров мира

Украинский боксер Александр Усик рассказал о многолетней дружбе с мексиканцем Саулем Альваресом, известным как Канело. Он также поделился впечатлениями от совместных тренировок с бывшим абсолютным чемпионом мира.

В интервью DAZN Boxing украинец рассказал, что познакомился с Альваресом еще несколько лет назад. Сначала боксеры общались в социальных сетях, в частности в инстаграме, а впоследствии начали тренироваться вместе.

Усик рассказал о дружбе с Канело

По словам украинца, больше всего в Канело его впечатляют дисциплина и характер.

Он удивительный боец, потому что Канело всегда дисциплинирован. Для меня это самое главное. У этого парня замечательный характер,

– отметил Усик.

Также Александр рассказал, что перенял у мексиканца важный принцип тренировочного процесса. По его мнению, вместо работы над большим количеством разнообразных комбинаций стоит сосредоточиться на нескольких ключевых и доводить их до автоматизма.

У тебя есть одна-две комбинации, которые нужно отрабатывать снова и снова. Не сто разных комбинаций, а всего две-три. Этого вполне достаточно,

– пояснил украинский чемпион.

Кроме того, Усик оценил перспективы Канело снова стать абсолютным чемпионом мира в возрасте 36 лет. Украинец убежден, что мексиканцу это вполне по силам.

Отметим, что 31 октября Канело провел поединок против француза Кристиана Мбилли в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону противостояния стоял титул WBC во втором среднем весе. Усик прибыл в Саудовскую Аравию вместе с мексиканским боксером.