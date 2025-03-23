Усик сделал откровенное признание относительно своего наследия в боксе
- Александр Усик отметил, что наследие в боксе не имеет для него значения, важнее его дети и действия для Украины.
- Усик, непобедимый боксер с 23 победами, ждет официального объявления своего следующего соперника, который может быть Даниэль Дюбуа или Джозеф Паркер.
- Он потерял звание абсолютного чемпиона из-за отказа от пояса IBF ради реванша с Тайсоном Фьюри.
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик сделал колоссальный вклад в историю бокса и навсегда записал туда свою фамилию. В то же время украинский боксер не обращает внимания на свое боксерское наследие.
Александр Усик откровенно признался, что наследие в боксе не имеет для него какого-то весомого значения. Украинский чемпион мира рассказал, что для него означает наследие, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
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Усик не обращает внимания на наследие в боксе
Усик вспомнил в ответе своих детей и родную страну.
Бокс – это моя жизнь. Возможно, многие люди скажут: "О да, это большое наследие". Я об этом не думаю. О наследии. Мое наследие – это мои дети. То, что я строю, что я сейчас делаю для Украины,
– сказал Александр.
Напомним, что Усик владеет четырьмя поясами WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе. После первого боя с Тайсоном Фьюри Александр стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Но потом сознательно потерял это звание из-за отказа от пояса IBF ради реванша с "Цыганским королем".
Александру Усику уже 38 лет, а он до сих пор сохраняет статус непобедимого боксера. В профессионалах украинец выиграл все свои 23 проведенных боя (14 – нокаутом).
Сейчас чемпион ждет официального объявления своего следующего соперника. У Усика есть два варианта – реванш с Даниэлем Дюбуа и защита пояса WBO против Джозефа Паркера. Директор команды украинца Сергей Лапин рассказал, что Усик вернется в ринг летом или в начале осени текущего года.