Усик неожиданно изменил планы по завершению карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает возможность проведения двух больших поединков в 2027 году. Среди потенциальных соперников украинца – британец Тайсон Фьюри и американец Давид Бенавидес.

Об этом сообщил инсайдер и журналист журнала The Ring Майк Коппинджер. По его информации, Усик стремится сосредоточиться на самых громких поединках в мировом боксе.

Что известно о поединках и соперниках Усика

Одним из приоритетных вариантов является третий бой против Фьюри, однако его проведение будет зависеть от результата поединка британца с Энтони Джошуа.

Еще одним потенциальным соперником украинца называют непобежденного американца Бенавидеса, который рассматривает возможность выступлений в супертяжелом весе.

Есть веская причина, по которой Александр Усик освободил все четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе: он стремится встретиться с самыми громкими соперниками. Среди возможных вариантов – третий бой с Тайсоном Фьюри, если тот победит Энтони Джошуа, и поединок с Давидом Бенавидесом,

– отметил Коппинджер.

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером в марте 2027 года в США. Однако в октябре стало известно, что переговоры между сторонами зашли в тупик.

Напомним, последний поединок украинец провел в мае, когда встретился с известным кикбоксером Рико Верховеном и одержал победу техническим нокаутом.

В июне украинец освободил чемпионские пояса в супертяжелом весе, сохранив статус чемпиона по версии журнала The Ring.

Сколько боев еще проведет Усик

Усик четко дал понять, что завершать спортивную карьеру пока не планирует: "Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще остался последний танец".

Ранее боксер допускал возможность провести лишь один прощальный поединок, однако впоследствии заявил о намерении выступать еще примерно полтора-два года и провести за это время два боя.

После того как в июне он освободил все чемпионские титулы в супертяжелом весе, его приоритетом стали громкие поединки, не связанные с защитой поясов.