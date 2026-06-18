Усик поделился редким фото с мамой в день её рождения

Украинский боксер Александр Усик, который часто публикует в соцсетях снимки с женой Екатериной и детьми, обычно не показывает свою маму. Он также редко делится семейными фотографиями с ней.

Однако 18 июня спортсмен сделал исключение: он опубликовал в инстаграм-сторис фотографию со своей мамой по случаю её дня рождения. Усик поздравил её с праздником, добавил совместное фото и отметил маму в публикации, сопроводив пост песней группы "Скрябин" – "Мам".

Смотрите также : Они в двух разных странах: сколько детей у Екатерины Усик

Что известно о маме Усика?

Мать боксера, Надежда Петровна, родилась в 1947 году в селе Рыботин Черниговской области. Она долгое время работала в сфере строительства, имеет дочь Викторию от первого брака.

В 1984 году в Крыму она познакомилась с будущим отцом спортсмена, Александром Анатольевичем Усиком, уроженцем Сумской области, военным и ветераном Афганистана. В 1987 году у супругов родился сын Александр. Отец боксера скончался в 2012 году.

В своих интервью для "Укринформа" и ТСН Надежда Петровна признавалась, что эмоционально тяжело переносит просмотр боев сына в прямом эфире. Во время боев она обычно не смотрит трансляции, выходит во двор, а результаты узнает от родственников по телефону после раундов.

Из-за беспокойства за здоровье сына и последствий его тяжелых поединков она неоднократно просила его завершить профессиональную карьеру и уйти из бокса.

Александр Усик с мамой Надеждой / Фото из инстаграм-сторис Усика

Какие достижения у Александра Усика?

Он дважды побеждал Энтони Джошуа и дважды оказывался сильнее Даниэля Дюбуа. В своем последнем поединке 23 мая в Гизе, недалеко от египетских пирамид, он успешно защитил чемпионские титулы, одолев легенду кикбоксинга Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Также Усик является олимпийским чемпионом, золотую медаль он завоевал на Играх в Лондоне в 2012 году. В настоящее время он остаётся действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF, а также обладателем престижного пояса журнала The Ring.

В конце 2025 года он добровольно отказался от титула WBO, чтобы способствовать развитию дивизиона. В то же время WBC после боя с Верховеном назначила ему обязательного претендента – непобедимого немецкого боксёра Агита Кабаела.