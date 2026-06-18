Однак 18 червня спортсмен зробив виняток: він опублікував в інстаграм-сторіс світлину зі своєю матір'ю з нагоди її дня народження. Усик привітав її зі святом, додав спільне фото та відмітив маму на публікації, супроводивши допис піснею гурту "Скрябін" – "Мам".

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Що відомо про маму Усика?

Мати боксера, Надія Петрівна, народилася у 1947 році в селі Риботин Чернігівської області. Вона тривалий час працювала у сфері будівництва, має доньку Вікторію від першого шлюбу.

У 1984 році в Криму вона познайомилася з майбутнім батьком спортсмена, Олександром Анатолійовичем Усиком, уродженцем Сумщини, військовим і ветераном Афганістану. У 1987 році в подружжя народився син Олександр. Батько боксера помер у 2012 році.

У своїх інтерв'ю для "Укрінформу" та ТСН Надія Петрівна зізнавалася, що емоційно важко переносить перегляд поєдинків сина наживо. Під час боїв вона зазвичай не дивиться трансляції, виходить на подвір'я, а результати дізнається від родичів телефоном після раундів.

Через хвилювання за здоров'я сина та наслідки його важких поєдинків вона неодноразово просила його завершити професійну кар'єру та залишити бокс.

Олександр Усик з мамою Надією / Фото інстаграм-сторіс Усика

Які досягнення в Олександра Усика?

Він двічі перемагав Ентоні Джошуа та двічі був сильнішим за Даніеля Дюбуа. У своєму крайньому поєдинку 23 травня в Гізі, неподалік єгипетських пірамід, він успішно захистив чемпіонські титули, здолавши легенду кікбоксингу Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.

Також Усик є олімпійським чемпіоном, золоту медаль він здобув на Іграх у Лондоні 2012 року. Нині він залишається чинним чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF, а також володарем престижного пояса журналу The Ring.

Наприкінці 2025 року він добровільно відмовився від титулу WBO, щоб сприяти розвитку дивізіону. Водночас WBC після бою з Верховеном призначила йому обов'язкового претендента – непереможеного німецького боксера Агіта Кабаєла.