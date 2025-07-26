Король хевивейта любит петь, танцевать между тренировками и во время них. В сети появилось видео с подборкой танцев Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в ТикТок.

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Как танцует Александр Усик?

Александр Усик разорвал социальные сети, опубликовав видеоподборку с дикими танцами. На кадрах можно увидеть, как украинский чемпион зажигает во время различных тренировок.

На видео даже попал момент с Дня рождения дочери Александра Усика. Фаны украинского боксера заценили подобный перфоманс. Вкратце: "Видео для хорошего настроения".

Видеоподборка с танцами Усика:

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Бой между украинским чемпионом и британским боксером завершился нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Сосновский нашел боксера, который может победить Александра Усика и прервать его серию без поражений. Тренер выбрал британца.