Усик показал, как проходит его совместная тренировка с Альваресом в Испании

Легенды мирового бокса Александр Усик и Сауль "Канело" Альварес объединили усилия на тренировках. Мексиканская звезда перенес свой тренировочный лагерь в Испанию и сейчас тренируется в зале Ready to Fight, который принадлежит украинцу.

Боксеры уже поделились в соцсетях кадрами из-за кулис. Спортсмены тепло обнимаются, обмениваются фразами во время тренировок и выполняют совместные беговые упражнения.

Возвращение Канело после поражения

Для 36-летнего Альвареса предстоящий поединок станет первым выходом на ринг после сентября 2025 года, когда он лишился титулов чемпиона мира во втором среднем весе, уступив единогласным решением судей Теренсу Кроуфорду.

Совместная тренировка Усика и Альвареса: смотрите видео

Сейчас Канело готовится к бою против действующего обладателя титула WBC, непобедимого Кристиана Мбилли. Поединок состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где на кону будет стоять пояс WBC во втором среднем весе.

"Последний танец" Александра Усика

Украинец, который в мае этого года досрочно победил Рико Верховена, также приступил к полноценным тренировкам. Сейчас он не просто поддерживает форму и помогает Канело, а закладывает основу для финального этапа своей профессиональной карьеры.

Тренировки Усика: смотрите видео

Команда украинца готовит громкий поединок в США против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Этот бой рассматривается как потенциальный "Последний танец" (Last Dance) Усика на профессиональном ринге.