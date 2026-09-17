Боксери вже поділилися в соцмережах кадрами залаштунків. Спортсмени тепло обіймаються, перекидаються фразами під час занять та проводять спільні бігові вправи.

Повернення Канело після поразки

Для 36-річного Альвареса майбутній поєдинок стане першим виходом на ринг після вересня 2025 року, коли він втратив титули чемпіона світу у другій середній вазі, поступившись одноголосним рішенням суддів Теренсу Кроуфорду.

Спільне тренування Усика та Альвареса: дивіться відео

Наразі Канело готується до бою проти чинного володаря титулу WBC, непереможеного Крістіана Мбіллі. Поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де на кону стоятиме пояс WBC у другій середній вазі.

"Останній танець" Олександра Усика

Українець, який у травні цього року достроково здолав Ріко Верховена, також розпочав загальний тренувальний процес. Наразі він не просто підтримує форму та допомагає Канело, а закладає базу для фінального етапу своєї професійної кар'єри.

Тренування Усика: дивіться відео

Команда українця готує гучний поєдинок у США проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера. Цей бій розглядається як потенційний "Останній танець" (Last Dance) Усика на професійному рингу.