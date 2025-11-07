Усик отказался от боя против непобедимого боксера

В потенциальном списке Александра Усика стало меньше на одного соперника. В прессе сообщили, что абсолютный чемпион мира в хевивейте отказался от боя против одного из непобедимых боксеров.

Речь идет о Мозесе Итауму. Издание News.ng сообщило, что Александр Усик отказался от такого поединка против 20-летнего непобедимого британца, передает 24 Канал.

Читайте также У него война в крови, – Итаума призвал Усика дать титульный бой Уордли

С кем не хочет драться Усик?

В то же время украинский боксер высоко оценивает потенциал и перспективы "Нового Майка Тайсона". Однако считает, что пока не готов к такому поединку с Итаумой из-за того, что на кону такого боя будет стоять огромный риск для украинца.

В то же время промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение относительно возможного боя между Усиком и Итаумой.

"Если все пойдет по плану – Мозес продолжит побеждать и останется на своей позиции, – тогда Усик будет вынужден или драться с ним, или освободить пояс", – процитировало слова Уоррена BoxNation.

Напомним, что Усик уже получил в обязательные соперники Фабио Уордли, который 25 октября победил нокаутом Джозефа Паркера. Пока неизвестно, согласится ли украинский чемпион на такой поединок.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Что известно о вероятной битве Усик – Итаума?