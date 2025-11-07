Усик отказался от боя против непобедимого боксера
- Александр Усик отказался от боя против непобедимого британца Мозеса Итаумы из-за высокого риска, хотя высоко оценивает его потенциал.
- Усик может быть вынужден драться с Итаумой или освободить пояс, если Итаума продолжит побеждать, по словам промоутера Фрэнка Уоррена.
В потенциальном списке Александра Усика стало меньше на одного соперника. В прессе сообщили, что абсолютный чемпион мира в хевивейте отказался от боя против одного из непобедимых боксеров.
Речь идет о Мозесе Итауму. Издание News.ng сообщило, что Александр Усик отказался от такого поединка против 20-летнего непобедимого британца, передает 24 Канал.
С кем не хочет драться Усик?
В то же время украинский боксер высоко оценивает потенциал и перспективы "Нового Майка Тайсона". Однако считает, что пока не готов к такому поединку с Итаумой из-за того, что на кону такого боя будет стоять огромный риск для украинца.
В то же время промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение относительно возможного боя между Усиком и Итаумой.
"Если все пойдет по плану – Мозес продолжит побеждать и останется на своей позиции, – тогда Усик будет вынужден или драться с ним, или освободить пояс", – процитировало слова Уоррена BoxNation.
Напомним, что Усик уже получил в обязательные соперники Фабио Уордли, который 25 октября победил нокаутом Джозефа Паркера. Пока неизвестно, согласится ли украинский чемпион на такой поединок.
Что известно о вероятной битве Усик – Итаума?
- 16 августа Итаума легко победил нокаутом опытного Диллиана Уайта.
- После крайней победы Мозес заявил, что не будет бросать вызов Усику, ведь пока не заслужил на такой большой поединок.
- Зато в середине октября 2025 года появилась информация, что WBA обязала Итауму провести бой против болгарина Кубрата Пулева, командам дали 30 дней для договоренности. Если стороны ударят по рукам, то их поединок может состояться уже в январе 2026 года.
- За спиной британца 13 победных боев (11 – нокаутом), а у Усика – 24 победы (15 – нокаутом).
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис предостерег Итауму от поединка с Усиком, заявив, что Мозес не выдержит и шести раундов против украинца из-за отсутствия опыта.