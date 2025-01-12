Усик стал "Боксером года" от The Ring: непобедимый украинец выиграл в трех номинациях

В субботу, 11 января, в Лондоне состоялась церемония награждения The Ring Awards 2024. Украинские боксеры Александр Усик и Сергей Богачук попали сразу в несколько номинаций.

Александр Усик после двух подряд побед над Тайсоном Фьюри в 2024-м попал сразу в четыре номинации. Боксер из Симферополя был среди шести претендентов на звание "Боксер года", сообщает 24 Канал.

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Результаты номинаций The Ring

Здесь соперниками украинца были – Даниэль Дюбуа, Артур Бетербиев, Джесси Родригес, Оскар Коллаз, и Юнто Накатани.

Также первый бой между Усиком и Фьюри попал в номинацию "Бой года", а 9-й раунд этой битвы – "Раунд года". Вечер бокса Усик – Фьюри 1 был номинирован на "Событие года".

Кроме этого в номинацию "Бой года" попал поединок Сергея Богачука против Вирджила Ортиса, в котором украинец, к сожалению, проиграл. А 8-й раунд этого поединка – "Раунд года".

Все номинации для Усика и Богачука от The Ring / Фото The Ring

Свою первую победу этого грандиозного вечера Усик одержал в номинации "Раунд года". Александр не был многословным, ведь понимал, что, вероятно, выходит на сцену не в последний раз.

Вернулся туда украинец за наградой в номинации "Событие года". А в последний раз вышел на сцену уже после того, как его объявили лучшим боксером 2024-го года. На этот раз Александр поблагодарил всех за поддержку и прежде всего Бога.

Номинации, в которых победил Усик и его бой с Фьюри / Фото The Ring