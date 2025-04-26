"Достижения говорят за него": известный тренер назвал Усика любимым боксером

Педро Диас высказался относительно боксеров всех времен. Известный кубинский тренер назвал своего любимого бойца в истории этого вида спорта

Специалист заявил, что это украинский чемпион Александр Усик. Диас объяснил, почему Король хевивейта его любимый боксер всех времен, сообщает 24 канал со ссылкой ютуб-канал Виктора Ялимова.

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Чем Усик покорил Диаса

Педро Диас заявил, что он всегда говорил о двух боксерах. Однако сейчас для него Александр Усик самый большой боец всех времен.

Кубинский специалист выделил сильные стороны украинского чемпиона. По его мнению, это высокая техника, замечательная тактика и большое соревновательное желание, а также он умный.

Не забыл Пердо Диас о достижениях Александра Усика в профессиональном ринге.

Его достижения говорят за него. Усику удалось покорить две самые тяжелые весовые категории бокса. Он добился всех титулов, которых только можно достичь,

– сказал Диас.

Напомним, что Александр Усик готовится к бою против Даниэля Дюбуа. Король хевивейта попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее легендарный тренер Тедди Атлас высказался относительно Александра Усика. Специалист назвал место украинца среди величайших боксеров в истории.