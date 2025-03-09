"Не зашел бы далеко": бывший чемпион мира обесценил достижения Усика

Александр Усик один из величайших боксеров в истории. Украинский чемпион одолел немало именитых соперников и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Однако не все в спортивном сообществе считают Усика легендой бокса. Бывший чемпион мира Фрэнк Бруно обесценил достижения Александра в профессиональном ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Что не так с Усиком

Фрэнк Бруно считает, что в его времена Александр Усик не смог бы достичь больших успехов. По его мнению, украинскому чемпиону было бы трудно драться против топовых супертяжей прошлой эпохи.

Бывший чемпион мира подчеркнул, что Усик добился невероятных успехов в современном боксе. Однако раньше Александру было бы крайне тяжело, ведь тогда были более сильные бойцы и нокаутеры.

Я не думаю, что в мою эпоху он зашел бы так далеко, как сейчас, но в свою эпоху он достиг больших успехов. Я не пытаюсь насмехаться, когда говорю это, но я говорю от всего сердца о том, как все идет. В былые времена он столкнулся бы с множеством супертяжей, действительно прирожденных больших парней,

– отметил Бруно.

Напомним, что в прошлом году Александр Усик дважды дрался против Тайсона Фьюри. В мае украинец победил "Цыганского короля" и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом в хевивейте.

Во втором бою в декабре 2025 года Усик во второй раз одолел британца. Все судьи отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением со счетом 116:112. Всего Александр провел в ринге 23 боя и одержал 23 победы.