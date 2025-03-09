Проте не всі у спортивній спільноті вважають Усика легендою боксу. Колишній чемпіон світу Френк Бруно знецінив здобутки Олександра у професійному ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Що не так з Усиком

Френк Бруно вважає, що за його часів Олександр Усик не зміг би досягти великих успіхів. На його думку, українському чемпіону було б важко битись проти топових супертяжів минулої епохи.

Колишній чемпіон світу підкреслив, що Усик домігся неймовірних успіхів у сучасному боксі. Проте раніше Олександру було б вкрай тяжко, адже тоді були сильніші бійці та нокаутери.

Я не думаю, що в мою епоху він зайшов би так далеко, як зараз, але у свою епоху він досяг великих успіхів. Я не намагаюся насміхатися, коли говорю це, але я говорю від щирого серця про те, як все йде. У минулі часи він зіткнувся б з безліччю супертяжів, дійсно природжених великих хлопців,

– наголосив Бруно.

Нагадаємо, що торік Олександр Усик двічі бився проти Тайсона Ф'юрі. В травні українець переміг "Циганського короля" та став першим за 25 років абсолютним чемпіоном у хевівейті.

У другому бою у грудні 2025 року Усик вдруге здолав британця. Усі судді віддали звитягу українському чемпіону одноголосним рішенням з рахунком 116:112. Всього Олександр провів у рингу 23 бої та здобув 23 перемоги.