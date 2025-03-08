Карл Фроч поділився думками стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що другий бій не має значення, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чому Усику не варто битись з Дюбуа

Карл Фроч заявив, що Олександр Усик може завершувати кар'єру після другого бою з Даніелем Дюбуа. Хоча колишній чемпіон світу не бачить сенсу у реванші між українцем та британцем.

Фроч зазначив, що Олександр Усик вже досягнув всього у боксі. Тому йому варто повісити рукавчики на цвях. Британець застеріг українського чемпіона від реваншу проти Дюбуа.

Ти боксуватимеш з хлопцем, який набагато молодший та має чимало досвіду. Це сміливий крок з боку Усика, але йому вже нічого доводити,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа майже два роки тому у Вроцлаві. Український чемпіон здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді бою.

Наразі ще немає офіційної дати реваншу Усик – Дюбуа. Проте раніше стало відомо, що Олександр не планує повертатись у ринг раніше вересня 2025 року.