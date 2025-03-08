Шотландський ексбоксер вважає, що ставити "проти" Олександра Усика було б нерозумно. Хоча у реванші Даніель Дюбуа матиме покращену версію, якщо порівнювати із першим боєм, який відбувся ще влітку 2023-го року, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз від Кемпбелла

Нік Кемпбелл впевнений, що реванш проти "Динаміта" дасться непереможному українцю значно складніше. Хоча Усик вже усім довів, що є великим боксером. Зваживши усі "за" та "проти" шотландський супертяж прогнозує, що Усику вдасться вдруге перемогти Дюбуа завдяки вдалій тактиці.

Якщо Дюбуа влучить по Усику, він може його серйозно потрясти. З того часу Дюбуа сильно змінився, але Усик виступає на такому рівні, де потрібно доводити справу до кінця. І якщо знадобиться, він знову зможе додати обертів проти Дюбуа. Ось чому я вважаю, що Усик його переграє і зробить свою роботу,

– заявив Кемпбелл.

Також Нік пригадав скандальний епізод із ударом нижче пояса від Дюбуа у п'ятому раунді. Тоді Даніель та його команда угледіли симуляцію у падіння Усика та хотіли, аби рефері відрахував та оголосив технічний нокаут.

Очікується, що вже найближчими тижнями стане відомо, чи побачать прихильники боксу другу битву Усик – Дюбуа. Водночас український наставник В'ячеслав Сенченко впевнений, що Олександр візьме паузу щонайменше до осені поточного 2025-го року.

Раніше була інформація, якщо реванш Усик – Дюбуа зірветься, то Олександр може побитись із Джозефом Паркером.