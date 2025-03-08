Шотландский экс-боксер считает, что ставить "против" Александра Усика было бы глупо. Хотя в реванше Даниэль Дюбуа будет иметь улучшенную версию, если сравнивать с первым боем, который состоялся еще летом 2023-го года, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз от Кэмпбелла

Ник Кэмпбелл уверен, что реванш против "Динамита" дастся непобедимому украинцу значительно сложнее. Хотя Александр Усик уже всем доказал, что является великим боксером. Взвесив все "за" и "против" шотландский супертяж прогнозирует, что Усику удастся во второй раз победить Дюбуа благодаря удачной тактике.

Если Дюбуа попадет по Усику, он может его серьезно потрясти. С тех пор Дюбуа сильно изменился, но Усик выступает на таком уровне, где нужно доводить дело до конца. И если понадобится, он снова сможет прибавить обороты против Дюбуа. Вот почему я считаю, что Усик его переиграет и сделает свою работу,

– заявил Кэмпбелл.

Также Ник вспомнил скандальный эпизод с ударом ниже пояса от Дюбуа в пятом раунде. Тогда Даниэль и его команда усмотрели симуляцию в падении Усика и хотели, чтобы рефери отсчитал и объявил технический нокаут.

Ожидается, что уже в ближайшие недели станет известно, увидят ли поклонники бокса вторую битву Усик – Дюбуа. В то же время украинский наставник Вячеслав Сенченко уверен, что Александр возьмет паузу как минимум до осени текущего 2025-го года.

Ранее была информация, если реванш Усик – Дюбуа сорвется, то Александр может подраться с Джозефом Паркером.