Неприятный сценарий: Усик может потерять чемпионские пояса

Александр Усик в поединках с Тайсоном Фьюри доказал свое величие. Более того, украинскому чемпиону покорилось немалое количество титулов, которые он удачно защитил.

Александр Усик владеет тремя главными поясами в супертяжелом весе – WBC, WBO и WBA. Однако Король хевивейта может постепенно потерять все чемпионские титулы, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

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В чем причина?

Александра Усика ждет повторение сценария, который состоялся после первой победы над Тайсоном Фьюри. Тогда украинский чемпион вынужденно отказался от пояса IBF в пользу боя Джошуа – Дюбуа.

Причина заключается в том, что Король хевивейта не проводит защиту титулов против обязательных претендентов или временных чемпионов. Однако организации могут облегчить судьбу украинского чемпиона.

Александр Усик сможет сохранить пояса при одном условии. Украинский боксер должен в ближайшее время договориться о бое за титул абсолютного чемпиона мира против победителя противостояния Дюбуа – Паркер.

К слову. Александр Усик после второй победы над Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа.

Напомним, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером состоится 22 февраля в Эр-Рияде. На кону поединка титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, а также шанс сразиться с Александром Усиком.