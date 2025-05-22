Экс-чемпион мира объяснил, почему Усик должен отказаться от реванша против Дюбуа

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа вызвал большую волну обсуждения. Различные эксперты высказывают свои мнения относительно поединка между украинский чемпионом и британский боксером.

Майрис Бриедис высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира на собственном ютуб-каналеи назвал причину, почему Александр должен отказаться от боя с Даниэлем, сообщает 24 канал.

Читайте также Легендарный экстренер Тайсона объяснил, почему Усику не нужен реванш с Дюбуа

Почему Усику не нужен реванш с Дюбуа

Майрис Бриедис отметил, что Александр Усик должен был уже завершить карьеру, ведь достиг вершины. Бывший чемпион мира считает, что украинец провел очень много высокоуровневых и замечательных боев, что должен получить памятник.

Бриедис заявил, что он не знает, почему Усик продолжает драться. По его мнению, стоит остановиться чтобы избежать негативных последствий.

Александр Усик уже в возрасте. Он уже набил миллионы ударов, и тело у нас не вечное. Дюбуа – голодный, молодой, он сейчас на пике, нокаутировал всех в последних боях. Джошуа нокаутировал, хотя они шли на грани. Джошуа почти его нокаутировал, но там получилось, что Дюбуа повезло. Еще мы видим, что Дюбуа фартит. Я бы на месте Александра Усика закончил. Он заработал денег, сделал все: забрал пояса в крузерах, в супертяжах, он олимпийский чемпион. Сейчас споткнуться на Дюбуа – это будет самая большая ошибка,

– сказал Бриедис.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения адской битвы 19 июля 2025 года.

Ранее сообщали, что Филип Хргович высказался о реванше Усик – Дюбуа.