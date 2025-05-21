Бывший тренер Майка Тайсона Тедди Атлас высказался относительно реванша между Усиком и Дюбуа. Специалист объяснил, почему Александру не стоит драться против Даниэля, сообщает 24 канал со ссылкой на Slingo.

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Что сказал Атлас

Тедди Атлас отметил, что Даниэль Дюбуа создаст Александру Усику больше проблем, чем в первом бою. По его мнению, реванш станет более опасным для украинского чемпиона.

Экс-тренер Майка Тайсона заявил, что он не ставит против Александра Усика. Потому что он знает как побеждать на от в сложных ситуациях.

Самая сильная черта Усика – это умение найти способ победить. Это такое умение, как и джеб или сила. Я не ставлю против Усика, но я не хочу видеть плохие конечности в моем виде спорта, которым я занимаюсь пятьдесят лет. Я хотел бы увидеть, как Усик завершает карьеру, потому что он должен быть в списке лучших супертяжеловесов всех времен,

– сказал Атлас.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли", что в Лондоне.

Ранее Даниэль Дюбуа пригрозил Александру Усику накануне адского поединка за звание абсолютного чемпиона мира.