Колишній тренер Майка Тайсона Тедді Атлас висловився стосовно реваншу між Усиком та Дюбуа. Спеціаліст пояснив, чому Олександру не варто битись проти Даніеля, повідомляє 24 канал із посиланням на Slingo.

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Що сказав Атлас

Тедді Атлас наголосив, що Даніель Дюбуа створить Олександру Усику більше проблем, ніж у першому бою. На його думку, реванш стане небезпечнішим для українського чемпіона.

Екстренер Майка Тайсона заявив, що він не ставить проти Олександра Усика. Тому що він знає як перемагати на від у складних ситуаціях.

Найсильніша риса Усика – це вміння знайти спосіб перемогти. Це таке вміння, як і джеб або сила. Я не ставлю проти Усика, але я не хочу бачити погані кінцівки в моєму виді спорту, яким я займаюся п’ятдесят років. Я хотів би побачити, як Усик завершує кар'єру, тому що він має бути в списку найкращих суперважковаговиків усіх часів,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі", що у Лондоні.

Раніше Даніель Дюбуа пригрозив Олександру Усику напередодні пекельного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.