"Динаміт" прагне помститись українському чемпіону за минулу поразку у 2023 році. Британець пригрозив Королю хевівейту напередодні реваншу, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Погрози від Дюбуа

Даніель Дюбуа пообіцяв перемогти Олександра Усика нищівним нокаутом. Зі слів британського боксера, він у відмінній формі та готовий вийти на ринг.

"Динаміт" зазначив, що він хоче масштабний та резонансний бій. На його думку, реванш проти Короля хевівейту буде саме таким.

Не можу дочекатися моменту, коли зможу вийти й показати все, на що здатен. Це вершина боксу – абсолютне чемпіонство. Я заберу усі пояси. Це буде нищівний нокаут. Жорстокий, дуже жорстокий нокаут,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року.

Раніше стало відомо, що легендарний боксер може побитись в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.