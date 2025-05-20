Проте публіку перед цим розігріватимуть інші бійці. Стало відомо, що легендарний боксер Джо Джойс може провести бій в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа, пише 24 канал із посиланням на L`Equipe.

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З ким битиметься Джойс

Джо Джойс може провести бій в андеркарді бою за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Суперником британського боксера може стати Тоні Йока.

Раніше боксери вже зустрічались між собою у ринзі. Це відбулось на Олімпійських іграх 2016 у Ріо, де Йока переміг Джойса роздільним рішенням суддів у фіналі змагань.

До слова. Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року.

Нагадаємо, що Тоні Йока нещодавно переміг Арслана Яллиєва на вечорі боксу у Парижі. Джо Джойс востаннє бився у квітні в Манчестері, де поступився Філіпу Хрговичу.