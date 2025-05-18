Протистояння між французьким та російським боксером тривало усю дистанцію у 10 раундів. У результаті Олімпійський чемпіон 2016 року здолав суперника, пише 24 канал.

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Важка перемога Йоки

Тоні Йока завдав першої поразки Арслану Яллиєву у кар'єрі представника ворожої країни. Француз на початку бою технічно бив росіянина, поєднуючи удари з хорошою роботою ніг.

Проте Йока швидко втомився та відійшов від свого плану. Росіянин почав набирати походу поєдинку та домінувати над французом, завдавши сильного аперкота, ледь не зваливши суперника на канвас.

Однак цьог не вистачило Яллиєву для перемоги. Йока здолав російського боксера одноголосним рішенням суддів – 96:94, 97:93, 98:92.

Відеоогляд бою Йока – Яллиєв:

Нагадаємо, що Тоні Йока вигравав Олімпійські ігри 2016 року у Ріо. На профі-рингу француз вперше з'явився у 2017 році, здолавши американця Тревіса Кларка.