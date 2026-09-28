"Это плохая энергия": Усик откровенно рассказал, как относится к оскорблениям со стороны соперников

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о треш-токе в современном спорте. По его мнению, большинство громких заявлений, которые звучат накануне поединков, являются лишь частью медийного пиара в интернете и на телевидении и зачастую не соответствуют реальности.

Об этом украинский боксер рассказал в интервью изданию ConnectujMe. Усик назвал взаимные оскорбления своеобразным бизнес-инструментом, при этом отдельно обратил внимание на темы, которые не стоит затрагивать, и размышлял о том, как негативные слова могут влиять на людей.

Усик о трэш-токе в боксе

Боксер также добавил, что трэш-ток несет в себе исключительно плохую энергию. Усик сравнил внутренний мир человека с концепцией "инь и янь", где постоянно борются светлая и темная стороны: "Если даешь плохую энергию – побеждает зло, если хорошую – побеждает добро".

На самом деле это просто бизнес. Это неправда. Может, процент или два – это правда, но в целом это лишь бизнес. Сегодня соперник говорит мне: "Ты кролик", "ты сосиска" или что-то в этом роде. Я называю его "Жадным пузом" – это не слишком обидно, это нормально,

– отметил он.

Интересно! Трэш-ток – это провокационные, дерзкие или оскорбительные высказывания спортсменов, направленные на их соперников. В боксе и других видах единоборств такие высказывания часто используют, чтобы привлечь внимание к предстоящему поединку и оказать психологическое давление.

В то же время Усик подчеркнул, что гранью, которую спортсменам ни при каких обстоятельствах нельзя переступать, являются семья и близкие.

Когда спортсмены начинают задевать семью – жену, маму, папу – это уже слишком,

– подчеркнул украинец.

Стоит отметить, что эти заявления прозвучали во время рабочего визита Усика в Черногорию. В рамках поездки украинский боксер принял участие в масштабной пресс-конференции и провел ряд благотворительных мероприятий. В частности, он провел официальную встречу с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, а также пообщался с украинскими дипломатами, волонтерами и детьми, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны.