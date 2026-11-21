Украинский боксер Александр Усик поделился трогательными воспоминаниями о подготовке к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Главным стимулом для завоевания высшей награды тогда стала просьба его старшей дочери Елизаветы, которой на тот момент было всего два с половиной года.

По словам спортсмена, перед поездкой на соревнования во время телефонного разговора маленькая Лиза попросила его привезти золотую медаль. Об этой истории он рассказал на ютуб-канале Bet it Drives Show.

Усик рассказал, как дочь вдохновила его на победу

Это настолько тронуло боксера, что он не смог сдержать слез.

"Я разговариваю с ней по телефону, она мне говорит: "Папа, привези мне золото". О, вау, у меня даже слеза на глаз навернулась – я такой сентиментальный парень. Я, кстати, в своей жизни никогда никому ничего не обещаю, потому что знаю: жизнь может сложиться так, что твое обещание обернется против тебя. Я сказал: "Я постараюсь это сделать". Но в моих мыслях уже было ясно: "Ты – олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне". Не "хочешь стать", а уже так, как есть", – рассказал Усик.

Свое слово боксер сдержал: в Лондоне-2012 он завоевал золотую олимпийскую медаль, запомнившись всему миру ярким образом с казацкой косичкой и победным гопаком прямо на ринге.

Помимо слов поддержки, маленькая Лиза позже подарила отцу игрушечного ослика Иа, которого Усик годами возил с собой на поединки и пресс-конференции как счастливый талисман.

Что известно о старшей дочери чемпиона

Елизавета Усик – старшая дочь Александра и Екатерины Усиков. В отличие от младших братьев Кирилла и Михаила, которые после начала полномасштабной войны переехали в Испанию, где продолжили учебу и тренировки, Лиза решила остаться в Украине. Она живет вместе с родителями и младшей сестрой Марией, учится и проводит время с друзьями.

Родители долгое время пытались оградить старшую дочь от чрезмерного внимания общественности, поэтому ее страницы в соцсетях оставались закрытыми. Однако в 2026 году, после своего 16-летия, Елизавета стала чаще появляться на публике. Она открыла страницу в инстаграме, присоединилась к созданию совместных трендовых роликов с отцом для ТикТок, а также стала сопровождать его на крупных боксерских мероприятиях, в частности в Эр-Рияде.