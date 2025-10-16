Александр Усик отдыхает после реванша против Даниэля Дюбуа. Абсолютный чемпион мира проводит время с семьей, которое не мог уделить во время подготовки к поединку.

Александр Усик в социальных сетях поделился нежным видео со своей маленькой дочкой Марией. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в ТикТок.

Как Усик очаровал фанатов видео с дочкой?

Александр Усик опубликовал забавное и милое видео с маленькой Марией. На кадрах видно, как девочка работает над стилем украинского боксера и чемпиона мира в супертяжелом весе.

Мария с серьезным видом делала прическу своему папе, расчесывая волосы. Усик спокойно сидел, любуясь своей маленькой доченькой.

Усик вместе с дочкой Марией: смотрите видео

