Fight News 24 Украинские боксеры Усик поделился нежным видео с маленькой дочкой: девочка сделала папе стиль
16 октября, 11:13
Усик поделился нежным видео с маленькой дочкой: девочка сделала папе стиль

Егор Торяник

  • Александр Усик поделился видео, на котором его дочь Мария делает ему прическу.
  • Итальянский боксер Гвидо Вианелло вызвал Усика на бой, заявив о готовности драться с чемпионом.

Александр Усик отдыхает после реванша против Даниэля Дюбуа. Абсолютный чемпион мира проводит время с семьей, которое не мог уделить во время подготовки к поединку.

Александр Усик в социальных сетях поделился нежным видео со своей маленькой дочкой Марией. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в ТикТок.

Как Усик очаровал фанатов видео с дочкой?

Александр Усик опубликовал забавное и милое видео с маленькой Марией. На кадрах видно, как девочка работает над стилем украинского боксера и чемпиона мира в супертяжелом весе.

Мария с серьезным видом делала прическу своему папе, расчесывая волосы. Усик спокойно сидел, любуясь своей маленькой доченькой.

Усик вместе с дочкой Марией: смотрите видео

Ранее в интервью Pro Boxing Fans Гвидо Вианелло бросил вызов Александру Усику. Итальянский боксер заявил, что готов драться с абсолютным чемпионом мира даже, если проиграет.

Что известно о будущем Усика?

  • Александр Усик должен был драться против Джозефа Паркера. Однако WBO из-за его травмы предоставила отсрочку украинцу относительно боя с новозеландцем.

  • Теперь Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли – 25 октября. Победитель получит шанс встретиться с Усиком.

  • Александр Усик впервые публично обратился к Джейку Полу. Абсолютный чемпион мира заявил, что непременно встретится с блогером в поединке.