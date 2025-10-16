Усик поделился нежным видео с маленькой дочкой: девочка сделала папе стиль
- Александр Усик поделился видео, на котором его дочь Мария делает ему прическу.
- Итальянский боксер Гвидо Вианелло вызвал Усика на бой, заявив о готовности драться с чемпионом.
Александр Усик отдыхает после реванша против Даниэля Дюбуа. Абсолютный чемпион мира проводит время с семьей, которое не мог уделить во время подготовки к поединку.
Александр Усик в социальных сетях поделился нежным видео со своей маленькой дочкой Марией. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в ТикТок.
Читайте также "Так поступали настоящие чемпионы": экс-менеджер Кличко сделал совет Усику относительно окончания карьеры
Как Усик очаровал фанатов видео с дочкой?
Александр Усик опубликовал забавное и милое видео с маленькой Марией. На кадрах видно, как девочка работает над стилем украинского боксера и чемпиона мира в супертяжелом весе.
Мария с серьезным видом делала прическу своему папе, расчесывая волосы. Усик спокойно сидел, любуясь своей маленькой доченькой.
Усик вместе с дочкой Марией: смотрите видео
Ранее в интервью Pro Boxing Fans Гвидо Вианелло бросил вызов Александру Усику. Итальянский боксер заявил, что готов драться с абсолютным чемпионом мира даже, если проиграет.
Что известно о будущем Усика?
Александр Усик должен был драться против Джозефа Паркера. Однако WBO из-за его травмы предоставила отсрочку украинцу относительно боя с новозеландцем.
Теперь Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли – 25 октября. Победитель получит шанс встретиться с Усиком.
Александр Усик впервые публично обратился к Джейку Полу. Абсолютный чемпион мира заявил, что непременно встретится с блогером в поединке.