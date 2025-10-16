Усик поділився ніжним відео з маленькою донечкою: дівчинка зробила татові стиль
- Олександр Усик поділився відео, на якому його донька Марія робить йому зачіску.
- Італійський боксер Гвідо Віанелло викликав Усика на бій, заявивши про готовність битися з чемпіоном.
Олександр Усик відпочиває після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Абсолютний чемпіон світу проводить час з сім'єю, який не міг приділити під час підготовки до поєдинку.
Олександр Усик у соціальних мережах поділився ніжним відео зі своєю маленькою донечкою Марією. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в ТікТок.
Як Усик замилував фанатів відео з донькою?
Олександр Усик опублікував кумедне та миле відео з маленькою Марією. На кадрах видно, як дівчинка працює над стилем українського боксера та чемпіона світу у надважкій вазі.
Марія з серйозним виглядом робила зачіску своєму татові, розчісуючи волосся. Усик спокійно сидів, милуючись своєю маленькою донечкою.
Усик разом з донькою Марією: дивіться відео
Раніше в інтерв'ю Pro Boxing Fans Гвідо Віанелло кинув виклик Олександру Усику. Італійський боксер заявив, що готовий битися з абсолютним чемпіоном світу навіть, якщо програє.
Що відомо про майбутнє Усика?
Олександр Усик повинен був битися проти Джозефа Паркера. Проте WBO через його травму надала відстрочку українцю стосовно бою з новозеландцем.
Тепер Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі – 25 жовтня. Переможець отримає шанс зустрітися з Усиком.
Олександр Усик вперше публічно звернувся до Джейка Пола. Абсолютний чемпіон світу заявив, що неодмінно зустрінеться з блогером у поєдинку.