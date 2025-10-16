Олександр Усик у соціальних мережах поділився ніжним відео зі своєю маленькою донечкою Марією. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в ТікТок.

Як Усик замилував фанатів відео з донькою?

Олександр Усик опублікував кумедне та миле відео з маленькою Марією. На кадрах видно, як дівчинка працює над стилем українського боксера та чемпіона світу у надважкій вазі.

Марія з серйозним виглядом робила зачіску своєму татові, розчісуючи волосся. Усик спокійно сидів, милуючись своєю маленькою донечкою.

Усик разом з донькою Марією: дивіться відео

Раніше в інтерв'ю Pro Boxing Fans Гвідо Віанелло кинув виклик Олександру Усику. Італійський боксер заявив, що готовий битися з абсолютним чемпіоном світу навіть, якщо програє.

Що відомо про майбутнє Усика?