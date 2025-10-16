Олександр Усик наголосив, що не відчуває смаку поразок із 2009-го року. Водночас український боксер спокійно ставиться до такого негативного результату, пише 24 Канал із посиланням на Kyiv International Economic Forum.

Дивіться також Усик поділився ніжним відео з маленькою донечкою: дівчинка зробила татові стиль

Як Усик приймає поразки?

Боксер із Криму навів у приклад свої спаринги, які команда записує на відео. Аби не переглядати 1,5 години спарингів, він та команда роблять тільки там, де Олександр зазнає помилок. Усик наголосив, що вони ніколи не роблять там, де він перемагає. Вже під час перегляду їх команда приймає рішення, яке виправити ту чи іншу помилку, аби опонента не підловив на ній під час поєдинку.

За словами Олександра, така ж схема працює у бізнесі: "Ви працюєте, але і ваш опонент не спить".

Я ставлюся до поразки як до того, що йде зі мною поруч. Багато людей бояться зробити перший крок, тому що вони будуть помилятися, їм там хтось щось скаже. Вони бояться поразок. А я скажу так: перемога і поразка – це рідні брат і сестра. Якщо у вас є складнощі, це не означає, що життю кінець. Ви можете в цьому вирости, але якщо ви аналізуєте,

– сказав український боксер.

Раніше повідомлялось, що після перемогти у реванші над Даніелем Дюбуа Усик проведе останній бій та закінчить кар'єру боксера. Натомість Олександр тепер розповів, що планує боксувати до 41-го року.

Нагадаємо, що WBO пішла на зустріч Усику, який попросив відтермінувати перемовини щодо бою з Джозефом Паркером. Промоутер Френк Воррен розповів у коментарі Sky Sports, чи вплине це якось на здобуті титули українського боксера.

"Ніхто не знає, що збирається робити Усик. Ми чекаємо. Але це лише його вибір. Він завжди робив те, що від нього просили, і ми повинні ставитись до Усика та його вибору з повагою. Думаю, його всі поважають у світі боксу. Ми не говоримо про те, що відберімо в Усика титули. Проте є правила обов'язкових претендентів та захисту своїх титулів. Паркер або Вордлі мають стати суперником Усика", – розповідав відомий промоутер.

Останні новини про Олександра Усика?