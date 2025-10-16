Александр Усик отметил, что не чувствует вкуса поражений с 2009-го года. В то же время украинский боксер спокойно относится к такому негативному результату, пишет 24 Канал со ссылкой на Kyiv International Economic Forum.

Смотрите также Усик поделился нежным видео с маленькой дочкой: девочка сделала папе стиль

Как Усик принимает поражения?

Боксер из Крыма привел в пример свои спарринги, которые команда записывает на видео. Чтобы не просматривать 1,5 часа спаррингов, он и команда делают только там, где Александр испытывает ошибки. Усик отметил, что они никогда не делают там, где он побеждает. Уже во время просмотра их команда принимает решение, которое исправить ту или иную ошибку, чтобы оппонента не подловить на ней во время поединка.

По словам Александра, такая же схема работает в бизнесе: "Вы работаете, но и ваш оппонент не спит".

Я отношусь к поражению как к тому, что идет со мной рядом. Многие люди боятся сделать первый шаг, потому что они будут ошибаться, им там кто-то что-то скажет. Они боятся поражений. А я скажу так: победа и поражение – это родные брат и сестра. Если у вас есть сложности, это не значит, что жизни конец. Вы можете в этом вырасти, но если вы анализируете,

– сказал украинский боксер.

Ранее сообщалось, что после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа Усик проведет последний бой и закончит карьеру боксера. Зато Александр теперь рассказал, что планирует боксировать до 41-го года.

Напомним, что WBO пошла на встречу Усику, который попросил отсрочить переговоры по бою с Джозефом Паркером. Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в комментарии Sky Sports, повлияет ли это как-то на завоеванные титулы украинского боксера.

"Никто не знает, что собирается делать Усик. Мы ждем. Но это лишь его выбор. Он всегда делал то, что от него просили, и мы должны относиться к Усику и его выбору с уважением. Думаю, его все уважают в мире бокса. Мы не говорим о том, что отберем у Усика титулы. Однако есть правила обязательных претендентов и защиты своих титулов. Паркер или Уордли должны стать соперником Усика", – рассказывал известный промоутер.

Последние новости об Александре Усике?