В кругу семьи: как и где Усик отдыхает после победы в реванше над Дюбуа

Александр Усик наслаждается заслуженным отдыхом. 19 июля украинский боксер нокаутировал в пятом раунде реванша Даниэля Дюбуа.

Александр Усик вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира. После победного реванша украинский боксер отправился за заслуженный отдых, пишет 24 Канал.

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Как проходит отпуск Усика после реванша с Дюбуа?

Усик вместе со своей любимой женой Екатериной улетели в солнечную Испанию. Именно там с начала полномасштабного вторжения России в Украину живут оба сына супругов Кирилл и Михаил с родителями Екатерины. Там ребята занимаются дзюдо.

В Испании боксер отдыхает со всей семьей.

Усик вместе с женой гуляет изящными испанскими улочками.

Усик на прогулке с женой: смотрите видео

Также Александр активно отдыхает со своими детьми – старшей дочерью Елизаветой и двумя сыновьями. Боксер устроил настоящие соревнования по нырянию в воду против Елизаветы.

Видео соревнований Усика и старшей дочери Елизаветы

А вот с сыновьями боксер делает настоящие трюки.

Видео отдыха Усика с сыновьями

Напомним, что реванш против Дюбуа стал предпоследним боем в профессиональной карьере Усика. Пока неизвестно, кто станет соперником украинца в его прощальном поединке.