Возлюбленная абсолютного чемпиона мира в своем инстаграме опубликовала серию фото с эффектной фотосессии. Новые фотографии избранницы Короля хевивейта могут "сорвать крышу", сообщает 24 канал.

Читайте также Звездная украинская бойчиха ММА показала идеальную фигуру в ярком бикини

Невероятная Екатерина Усик

Александр Усик поражает украинских болельщиков мастерством на ринге. Тогда как Екатерина Усик продолжает влюблять в себя поклонников в социальных сетях.

Возлюбленная украинского боксера подожгла социальные сети роскошными фото. Девушка предстала перед камерой в эффектном платье золотистого цвета, которая подчеркивает ее великолепную фигуру.

Екатерина Усик поделилась эффектными фото / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Александр Усик 19 июля встретился с Даниэлем Дюбуа в реванше на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер победил британца техническим нокаутом в пятом раунде поединка.

Ранее мы рассказывали о истории любви Александра Усика и его жены Екатерины, которые вместе более десятилетия. Пара поженилась в 2009 году и воспитывает четверых детей.