Усик получил неожиданный вызов от бывшего чемпиона мира

Adv

Он считает, что даже на завершающем этапе профессиональной карьеры украинца поединок с ним стал бы особой возможностью. Об этом спортсмен рассказал на ютуб-канале talkSPORT Boxing.

Биллем-Смит хочет провести бой с Усиком

Отдельно Биллем-Смит отметил профессиональный подход украинца к подготовке и его поведение перед поединками.

Так. Думаю, даже сейчас, когда он уже находится на завершающем этапе карьеры, такая возможность была бы интересной. Каждый хотел бы получить такую возможность– заявил боксер.

Он также высоко оценил достижения Усика, отметив его выступления как в супертяжелом, так и в первом тяжелом весе.

Он, безусловно, один из самых выдающихся боксеров своего поколения, добившийся невероятных успехов. Думаю, многие знают его благодаря достижениям в супертяжелом весе. Но то, чего он достиг в тяжелом весе, с кем и где он дрался, в частности на территории соперников, было просто феноменальным– сказал британец.

Усик планирует завершить карьеру в первом тяжелом весе

Между тем будущее Усика связывают с возвращением в первый тяжелый вес (крузервейт). Украинец рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру именно в том дивизионе, где начал свой путь к мировому признанию.

По информации директора команды боксера Сергея Лапина, 2027 год может стать заключительным этапом выступлений Усика на профессиональном ринге. Одной из главных целей украинца является завершение карьеры со статусом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее также сообщалось о возможном поединке Усика против Дэвида Бенавидеса.