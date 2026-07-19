"С гордостью буду представлять Украину": Усик отреагировал на включение в исторический рейтинг

Украинский боксер Александр Усик вошел в престижный рейтинг TIME100 Sports 2026. Журнал TIME впервые в истории составил этот список, отметив самых влиятельных спортсменов, тренеров, инвесторов и активистов.

Наш боксер получил признание в номинации "Лидеры". Гала-вечер состоялся 16 июля в Нью-Йорке на площадке Pier 60, сообщает 24 Канал.

Усик на гала-вечере TIME100 Sports

Усик посетил мероприятие вместе с женой Екатериной. Спортсмен уже поделился впечатлениями от события в своих социальных сетях.

"Спасибо Time за приглашение на гала-вечер TIME100 Sports. Это был невероятный вечер! Попасть в первый список TIME100 Sports 2026 – большая честь и еще одно напоминание о том, что спорт обладает силой, выходящей далеко за пределы ринга. Я и впредь буду заниматься тем, чем занимаюсь, и с гордостью представлять Украину", – написал украинский боксер.

Сейчас Усик находится в Нью-Йорке, где его активно замечают и приветствуют прохожие на улицах города. Помимо посещения TIME100 Sports Gala, звездный боксер планирует побывать на финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Там, как он рассказал в интервью FightHype, он будет болеть за сборную Испании.

Символично и то, что сейчас Усик находится в США на фоне разговоров о своем последнем бою в профессиональной карьере, который он планирует провести именно там. Наиболее вероятным соперником украинца называют Деонтея Уайлдера.