Наш боксер здобув визнання у категорії "Лідери". Гала-вечір відбувся 16 липня в Нью-Йорку на майданчику Pier 60, повідомляє 24 Канал.

Усик на гала-вечорі TIME100 Sports

Усик відвідав захід разом із дружиною Катериною. Спортсмен уже поділився враженнями від події у своїх соціальних мережах.

"Дякую Time за запрошення на гала-вечір TIME100 Sports. Це був неймовірний вечір! Потрапити до першого списку TIME100 Sports 2026 – велика честь і ще одне нагадування про те, що спорт має силу, яка виходить далеко за межі рингу. Я й надалі робитиму те, чим займаюся, і з гордістю представлятиму Україну", – написав український боксер.

Наразі Усик перебуває у Нью-Йорку, де його активно помічають та вітають перехожі на вулицях міста. Окрім відвідування TIME100 Sports Gala, зірковий боксер планує відвідати фінальний матч чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Аргентини. Де він, як розповів в інтерв'ю для FightHype, вболіватиме за збірну Іспанії.

Символічно й те, що зараз Усик перебуває у США на тлі розмов про свій останній бій у професійній кар'єрі, який він планує провести саме там. Найімовірнішим суперником українця називають Деонтея Вайлдера.