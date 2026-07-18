Одні вважають, що його поїздка пов'язана з фіналом чемпіонату світу з футболу 2026, де спортсмен може бути почесним гостем, пише 24 Канал. Інші припускають, що Усик уже розпочав підготовку до свого останнього поєдинку.

Олександр Усик з дружиною Катериною у Нью-Йорку

У Нью-Йорку українця дуже тепло зустріли. Усик, який давно здобув популярність далеко за межами України, охоче спілкувався з шанувальниками та фотографувався з ними. У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як вишикувалася ціла черга охочих зробити пам'ятне фото з українським боксером.

Олександр Усик у Нью-Йорку: дивіться відео

Крім зустрічі з прихильниками, Олександр і Катерина Усики поділилися романтичними кадрами прогулянки Нью-Йорком.

На тлі візиту до США знову заговорили про завершення кар'єри українця. Спортивний директор команди Усика Сергій Лапін раніше заявив, що головною метою боксера завжди було завершити свою легендарну кар'єру фінальними поєдинками саме у Сполучених Штатах.

За словами Лапіна, серед найімовірніших суперників для прощального бою розглядається Деонтей Вайлдер. Промоутерська команда українця вже проводить попередні переговори з представниками американського боксера.

Після відмови від чемпіонських поясів Усик перебуває на порозі завершення професійної кар'єри, однак планує провести ще один, останній поєдинок, який має стати фінальним розділом його спортивної спадщини.

Також вже найближчої неділі, 19 липня, Усик може стати одним із зіркових гостей фіналу ЧС-2026.